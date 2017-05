Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Na vrh položimo laske ocvrtega korenja. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

File smuča z limonino omako in bezgom na grahovem pireju

Ribja jed za kosilo

25. maj 2017 ob 12:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 4 fileji smuča, sol, poper, olje, sok 2 limon, malo masla, 1 žlička nasekljane šalotke, sol, poper, 2 bezgova cvetova, 40 dag graha, 2 žlici kisle smetane, sol, poper, 2 korenja, olje.

Grah zavremo in ga skuhamo v slani vodi. Ko je kuhan, ga odcedimo in mu dodamo kislo smetano ter zmiksamo v blenderju. Lahko pustimo tudi bolj grobega zaradi teksture.

Več receptov na dobrojutro.rtvslo.si.

File smuča očistimo in ga položimo na servieto, da odstranimo vlago. Začinimo. Segrejemo olje in ga s kožo navzdol popečemo do zlato rjave barve. Nato ga obrnemo in ugasnemo toploto.

Sok limone in nasekljano šalotko damo v ponev in segrevamo, da se reducira do polovice. Nato dodajamo hladno maslo in mešamo. Začinimo in dodamo cvetove. Pustimo stati 3 minute, nato precedimo.

Korenje narežemo na laske in jih ocvremo v vročem olju. Odcedimo na papirnati brisači. Na krožnik damo grahov pire, nanj položimo ribo in prelijemo z omako. Na vrh položimo laske ocvrtega korenja.

A. K., Lojze Čop (oddaja Dobro jutro)