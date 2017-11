Filipinska igralka podirala cestne stožce, ker je morala "na stran"

Za dejanje se je kasneje opravičila

28. november 2017 ob 08:09

Manila - MMC RTV SLO

Filipinski igralki Marii Isabel Lopez se je med vožnjo tako mudilo na stranišče, da je z avtomobilom podrla in prevozila prometne stožce, ki so zamejevali del ceste. Policisti nad njeno potezo niso bili navdušeni.

Za svoje dejanje se je sledilcem na družbenem omrežju Facebook pohvalila, ponosu pa je sledil odvzem vozniškega dovoljenja.

Filipinske oblasti so poleg odvzema vozniškega dovoljenja igralko, ki je na Filipinih velika zvezda, oglobile z denarno kaznijo v vrednosti 8.000 pesov (133 evrov). Igralka namreč ni upoštevala cestne zapore, ki je bila rezervirana za prevoz uglednih politikov, udeležencev srečanja skupine držav Asean, piše BBC. Na svoj profil na družbenem omežja Facebook je objavila posnetek dejanja in zapisala, da je varnostnike prepričala, da je članica delegacije ene izmed držav udeleženk. Pripisala je še: "Če jih ne moreš premagati, se jim pridruži" in "Umaknila sem prometne stožce in drugi vozniki so mi sledili!"

Manila, prestolnica Filipinov, velja za mesto s slabo razvito prometno infrastrukturo, ki je glavni krivec, da promet v mestu teče zelo počasi. Potovanje do javnega stranišča lahko zato traja veliko dlje, kot si bi morda mislili. Filipinske oblasti pa kljub temu z igralko niso bile nič kaj prizanesljive. Označile so jo za neodgovorno, saj s svojim početjem ni ogrožala le sebe, temveč tudi druge udeležence v prometu. Še posebej pa jih je razjezilo, da je o dejanju poročala na spletu.

Igralka se je tistim, ki jih je njeno dejanje prizadelo, kasneje opravičila, pristojne, ki bodo odločali o sankcijah zaradi storjenega dejanja, pa je pozvala k uvidevnosti.

K. Ši.