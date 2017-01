Film o Tupacu bo le ugledal luč sveta

V ZDA ga bodo začeli predvajati junija

19. januar 2017 ob 21:37

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ameriški kinematografi bodo 16. junija začeli predvajati film o pokojnem raperju Tupacu z naslovom All Eyez On Me.

Oboževalci pokojnega Tupaca Shakurja so že skoraj izgubili upanje, da bodo kdaj dočakali film o raperju. Film so namreč napovedovali že pred šestimi leti, a je snemanje padlo v vodo.

Režijo bi moral takrat prevzeti John Singleton, ki se je podpisal tudi pod film Poetic Justice, v katerem sta leta 1993 zaigrala sam Tupac in Janet Jackson, a se to ni zgodilo. Načrt so zato za nekaj časa opustili, lani pa so se projekta lotili znova, so povedali v producentski hiši Summit Entertainment.

Tupaca bo v filmu, ki nosi naslov po raperjevem albumu All Eyez On Me, upodobil igralec Demetrius Shipp mlajši. Njegov oče je bil sicer Tupacov producent, a Shippa mlajšega niso izbrali zgolj zaradi tega, ampak tudi zaradi neverjetne podobnosti s pokojnim raperjem.

Shipp mlajši je po lanskem pogovoru za glasbeni časopis XXL pojasnil, da je vlogo v filmu, ki ga bo režiral Benny Boom, sprejel, ker želi predstaviti doslej neznane vidike življenja slavnega raperja in vzroke, ki so privedli do njegovega nesrečnega konca. Tupaca so namreč 7. septembra 1996 med vožnjo z avtomobilom v Las Vegasu v Nevadi ustrelili, zaradi strelnih ran pa je umrl šest dni pozneje.

Sa. J.