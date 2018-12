Poudarki Pametne povšine za notranjost avtomobilov

Gumbi in stikala bodo nevidni Vizija finsekga podjetja Canatu je, da bi bile vse površine v avtomobilih nekoč pametne. Foto: Canatu Dodaj v

Finsko podjetje izumlja pametne površine za avtomobile

Nove tehnologije

11. december 2018 ob 08:42

Helsinki - MMC RTV SLO

Pri Finskem podjetju Canatu menijo, da bi morala biti naslednja generacija avtomobilov bolj napredna, zato razvijajo pametne površine za njihovo notranjost.

Podjetje Canatu posluje že 14 let, nekatere njihove rešitve pa so že v proizvodnji. Kljub temu direktor Juha Kokkonen ni mogel še potrditi, kateri proizvajalci bodo uporabljali njihovo tehnologijo. Ob tem je povedal, da želijo, da bi bila vsaka površina v avtomobilu pametna. Dodal je, da je Canatu sodeloval z nemškim Continentalom v projektu tridimenzionalne površine občutljive na dotik, ki je prejela nagrado na letošnjem sejmu potrošniške elektronike v Las Vegasu (CES 2018).

Omeniti velja tudi sodelovanje s podjetji Faurecia in Denso, pri čemer sta Canatu in Faurecia za Daimler izdelali konceptno vratno oblogo s površino, prek katere je mogoče upravljati sedeže in stekla, le-ta pa ostane črna, dokler je ne potrebujemo.

Finsko podjetje med drugim razvija tudi upravljanje funkcij pod usnjenimi površinami ter sistem, ki preprečuje zamegljevanje in zmrzovanje lidarskih tipal. Kokkonen meni, da gre za zelo pomembno rešitev, zlasti zato, ker pri nekaterih električnih vozilih za odmrzovanje stekel porabi le 10 odstotkov energije v primerjavi z bolj klasičnimi rešitvami.

Lani je podjetje Canatu naštelo več kot 30 projektov za avtomobilsko industrijo, Kokkonen pa napoveduje, da bo začelo ustvarjati dobiček že čez dve leti.

Martin Macarol