Fiorentina ustanovila denarni sklad za Astorijevo hčerko med odraščanjem

Vittoria je februarja dopolnila dve leti

13. maj 2018 ob 17:47

Firence - MMC RTV SLO, STA

Italijanski nogometni prvoligaš Fiorentina je ustanovil posebni sklad za hčerko tragično umrlega kapetana Davideja Astorija.

Člana italijanske nogometne reprezentance in branilca Fiorentine so 4. marca pred ligaško tekmo proti Udineseju našli mrtvega v hotelski sobi v Vidmu, obdukcija pa je pokazala, da se je Astoriju ustavilo srce.

Za seboj je pustil starše, dekle Francesco Fioretti in njuno dveletno hčerko Vittorio.

"Ideja sklada je, da omogoča njegovi hčerki Vittorii ekonomsko varnost med odraščanjem, tega pa bosta upravljali Astorijeva družina in mati Francesca," so zapisali pri Fiorentini.

Danes je Fiorentina sicer odigrala zadnjo domačo tekmo italijanskega prvenstva v sezoni proti Cagliariju, ekipi, kjer je Astori začel profesionalno kariero in odigral šest sezon.

Nogometaši sardinskega kluba so se v soboto poklonili Astoriju in pred stadion položili venec in rože, navijači Fiorentine pa so danes na tribuni razgrnili velikanski transparent z napisom: "Obstajajo možje, ki nikoli ne umrejo ... Obstajajo zgodbe, ki ne bodo nikoli pozabljene. Vedno z nami, kapetan."

T. H.