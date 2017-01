Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Fižol skuhamo in ocedimo. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Fižol s pršutom in čebulo

Za jed potrebujemo 15 dag kraškega pršuta

14. januar 2017 ob 12:47

MMC RTV SLO

Sestavine: 1 kg fižola v zrnju, 15 dag kraškega pršuta, 1 velika čebula, olivno olje, sol, poper.

Fižol skuhamo in ocedimo. Čebulo olupimo in narežemo na kolesca. Pršut narežemo na trakove. V ponvi segrejemo približno pol decilitra olivnega olja, dodamo čebulo in jo pražimo, da postekleni.

Takrat dodamo odcejen fižol in na šibkem ognju pražimo nekaj minut. Dodamo pršut in kmalu odstavimo.

Začinimo s poprom, po potrebi dosolimo in postrežemo.