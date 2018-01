Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Fleetwood Mac so bili osrednji izvajalci na dobrodelnem koncertu MusicCares. Foto: Reuters Fleetwood Macu se je po 15 letih znova pridružila pevka Christine McVie. Foto: Reuters Dodaj v

Fleetwood Mac pomagali zbrati dobrih 5,6 milijona evrov

Tradicionalni dobrodelni koncert pred grammyji

27. januar 2018 ob 14:44

New York - MMC RTV SLO, Reuters

Najbolj disfunkcionalna družina rokenrola Fleetwood Mac je združila moči v dvorani Radio City Music Hall s stanovskimi kolegi. Rezultat: skupaj so počastili zapuščino, ki so jo ustvarili čez leta, in zbrali denar za pomoči potrebne.

Dobrodelni dogodek MusiCares, ki je na sporedu vsako leto pred podelitvijo nagrad grammy, se je po 15 letih spet preselil v New York (podobno kot podelitev nagrad grammyji). Osrednja vloga na koncertu je pripadla skupini Fleetwood Mac, ki se ji je po 15 letih premora znova pridružila pevka Christine McVie.

"Obstajamo ne daleč stran od meje disfunkcionalnosti, in kar čutimo zdaj, bolj kot smo kdaj koli prej v svoji karieri, je ljubezen," je ob tem poudaril član skupine Lindsey Buckingham. Za posebni dogodek je skupina sestavila krajši repertoar, znotraj katerega so izvedli pet skladb - med njimi eksperimentalno skladbo Tusk in klasiko Go Your Own Way. Še pred tem pa so oder prepustili izvajalcem, kot so Lorde, HAIM, OneRepublic in Miley Cyrus, da so izvedli njihove skladbe.

Med občinstvo sta se pomešala tudi nekdanji predsednik Združenih držav Amerike Bill Clinton in njegova žena Hillary. S tem sta se želela pokloniti skupini, katere skladbo Don't Stop je Clinton uporabil v svoji predsedniški kampanji leta 1992. "Rad jih imam bolj kot kdor koli drug na tem svetu in tega ne bi zamudil za nič na svetu," je dejal Clinton.

Na dogodku pa so počastili spomin tudi na pred kratkim umrlega Toma Pettyja. "Moje srce ne bo nikoli prebolelo tega," je dejala kantavtorica Stevie Nicks, ki je ob govoru v spomin Pettyju komaj zadrževala solze. Gostja na koncertu Fleetwood Mac pa je bila njegova hčerka Adria.

K. K.