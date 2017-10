Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Potrebujemo 10 dag orehovih jedrc. Foto: BoBo Dodaj v

Focaccia z gorgonzolo in orehi

Malce drugačna pica

4. oktober 2017 ob 10:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 40 dag testa za pico, moka, 10 dag orehovih jedrc, 25 dag gorgonzole, olivno olje.

Orehe preberemo in nasekljamo. Pečico ogrejemo na 210 stopinj Celzija. Testo za pico na pomokani površini razvaljamo na velikost pekača. Pekač namažemo z oljem in vanj položimo testo. Robove zadebelimo in testo potresemo z na kocke narezano gorgonzolo in nasekljanimi orehi.

Pokapamo z olivnim oljem in za 10—15 minut postavimo v ogreto pečico. Še vročo focaccio narežemo in postrežemo.