Ford ka+: nova zgodba

Test nove generacije

17. marec 2018 ob 06:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ka je začel kot simpatičen jajček, ki je navdušil še posebej kot mestni avto Kyle Minogue. Potem je postal licenčni fiat 500, takrat so pri Fordu trdili, da je dovolj šik celo za Jamesa Bonda oziroma za njegovo latino lepotico, a se s tem ni prav veliko kupcev strinjalo. Zdaj se ka vrača, spet v neki povsem novi obliki, in nam pripoveduje zgodbo, ki razen imena z originalno nima prav nobene zveze.

Kakor koli že, novo je po navadi boljše od starega, a so vozniki, ki raje vzamejo staro kot novo. Prav to dejstvo kaju omogoča, da vozi vštric z novo fiesto. Ni namreč običajno, da ima ena znamka v ponudbi dva bolj ali manj enako velika avtomobila. Je pa res, da sta fiesta in ka ob podobnih merah precej različna forda.

Fiesta ponuja veliko boljše, se pravi bolj dinamične vozne lastnosti, tudi turbo ecoboost je veliko prijetnejši, saj živahno pospešuje z nizkih vrtljajev, medtem ko je kajev motor treba ves čas gnati, da je sploh kaj od njega. Fiestina kabina je v vsem veliko bolj moderna, ponuja najsodobnejšo varnostno opremo in pripomočke za vožnjo, na moderen infozabavni sistem sync 3 lahko tudi prežarčimo telefon.

Morda se ravno v tej modernosti kaže želja oziroma potreba po kaju. Marsikaterega voznika moderna tehnika odbija, to so na primer ljudje, ki se zavestno odločajo za preprostejši mobilni telefon s pravimi tipkami. Pa ne gre vselej za tehnofobe, marsikdo med njimi je zgolj pragmatik, ki noče plačevati več za nekaj, kar mu ne pomeni veliko.

Res je, da bo všeč starejšim, še posebej v rumeni barvi, zreli ljudje imajo namreč pogosto radi enako kot mladi. A menimo, da bi utegnil ka+ navdušiti tudi hipsterje, ki bi s takšno izbiro kljubovali moderni evforiji SUV. Lani so si kupili tisto staro dobro nokio na tipke, letos si bodo kupili kaja.

Ključni tehnični podatki

- na testu Ford Ka+ (1.2, TI-VCT, Trend)

Mere:

- dolžina: 3,9 m

- medosna razdalja: 2,5 m

- obračalni krog: 9 m

- prtljažnik: 270 l

- masa: 1055 kg

Pogon:

- 1.2-litrski 4-valjni bencinski motor

- moč: 63 kW

- navor: 112 Nm

- 5-stopenjski ročni menjalnik

- pogon na prednji kolesi

- pnevmatike: 165/70 R14

- poraba: 5,4 l/100 km = 5,1 EUR/100km

- posoda za gorivo: 42l

- doseg: 777 km

- izpusti CO2: 114g/km

Stroški pri 15.000 km in 5-letni uporabi:

- nakupna cena: 11900 EUR

- stroški finančnega leasinga: 1510 EUR/5 let

- stroški registracije: 4085 EUR/5 let

- stroški vzdrževanja: 970 EUR/5 let

- stroški goriva: 3833 EUR/75.000 km

- strošek 1 kompleta pnevmatik: 347 EUR

- vrednosti po 5 letih po Eurotaxu: 5945 EUR

- stroški skupaj: 288 EUR/mesec

Miha Merljak