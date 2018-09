Ford zanikal ukinitev mondea in napovedal prenovo

Ford

4. september 2018 ob 09:46

London - MMC RTV SLO

Ford zanika ukinitev mondea in napoveduje njegovo prenovo. Brez komentarja pa ostaja napoved o morebitni ukinitvi 24 tisoč delovnih mest.

Pred nekaj dnevi je Sunday Times poročal, da bo Ford ustavil proizvodnjo modela mondeo, nato pa so pri Fordu uradno zanikali navedbe britanskega časopisa ter napovedali posodobitve modela, ki skozi štiri generacije vztraja na trgu že 25 let.

Sunday Times je poročal, da bo ukinitev mondea del globalne prevetritve podjetja, ki bo vključevala tudi veliko dopuščanj. Brez dela naj bi ostalo do 24 tisoč delavcev, tudi v Evropi.

Na to so pri Fordu odgovorili, da mondea ne bodo ukinili, temveč, da zanj pripravljajo prenovo, ki bo vključevala osvežitev zunanjosti in notranjosti, nove motorje ter nadgradnjo ponudbe hibridnih modelov.

Ugibanja o spremembah v modelni paleti so se pojavila po tistem, ko so pri Fordu ugotovili, da bodo za doseganje ciljev v Evropi potrebne precejšnje spremembe poslovanja, vključno z nižanjem stroškov.

Ostajata tudo galaxy in S-max

Ameriški proizvajalec je zanikal tudi navedbe Sunday Timesa o morebitni ukinitvi enoprostorskih modelov galaxy in S-max. Vsi trije nastajajo v Fordovi tovarni v španski Valenciji, ker proizvajajo tudi modela kuga in connect. Obrat trenutno zaposluje 3.480 delavcev.

Brez komentarja pa so ostala navajanja britanskega tiska, po katerih naj bi v okviru novega načrta delovanja podjetja brez dela ostalo več kot 20 tisoč ljudi.

Martin Macarol