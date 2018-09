Fordov električni SUV v slogu mustanga

Fordova elektrifikacija

7. september 2018 ob 15:44

Dearborn - MMC RTV SLO

Ford je objavil prvo uradno podobo svojega prihajajočega električnega športnega terenca, ki se bo oblikovno naslanjal na legendarni mustang.

Skica razkriva zadnji del avtomobila, ki ga krasijo zadnje luči s tremi pokončnimi elementi v mustangovem slogu, mišičasta boka in poudarjena zadnja blatnika.

Novinca razvija novoustanovljena ekipa, imenovana Ford Team Edison, ki se ukvarja izključno z elektrificiranimi avtomobili za znamki Ford in Lincoln.

Športni terenec z notranjo oznako CX430 bo globalno zasnovan in bo slonel na platformi C2 s pogonom na sprednji kolesi. V Fordovi modelni paleti bo na voljo vzporedno z novo generacijo modela kuga. Zanj pri Fordu obljubljajo 300 milj oziroma 483 kilometrov dosega z enim polnjenjem.

Več modelov na eni platformi

Platforma C2 je prilagodljiva in omogoča izbiro različnih medosnih dolžin širin kolotekov in višine. To proizvajalcu omogoča ustvarjanje različnih modelov na osnovi ene platforme, podobno, kot to skupina Volkswagen uspešno počne s svojo prilagodljivo platformo MQB.

Ford naj bi svojega električnega športnega terenca predstavil že prihodnje leto, prodaja pa bo stekla leta 2020. Več o njem bo znanega v prihodnjih mesecih. Že zdaj pa je znano, da bo Ford porabil kar 11 milijard dolarjev za razvoj 16 popolnoma električnih in skupaj 40 elektrificiranih modelov do leta 2022.

Martin Macarol