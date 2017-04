Fordova “čarobna” otroška posteljica

Posteljica z gibanjem avtomobila

12. april 2017 ob 09:42

Madrid - MMC RTV SLO

Kdor ima otroke ve, da jih vožnja uspava in da se že po nekaj kilometrih brez štetja ovčic znajdejo v deželi sanj. Zato nekateri avtomobilski proizvajalci razvijajo zelo zanimive rešitve, ki bi otroke zazibale v spanec tudi doma.

Zibanje in tresljaji med vožnjo imajo skoraj čarobno moč pri uspavanju otrok. Zato se med bolj obupane načine za uspavanje najde tudi večerna vožnja z avtomobilom, pri čemer včasih zadostuje pot do sosednje ulice. A to ni vedno izvedljivo in takšna sprostitev za otroke je lahko za starše precej stresna. Zato, da bi jim olajšali življenje, so se s to “težavo” začeli ukvarjati celo avtomobilski proizvajalci. Renault, denimo, je s proizvajalcem otroške opreme Chicco sklenil sodelovanje za razvoj univerzalnega nihajočega nosilca za posteljico, ki posnema gibanje v avtomobilu.

Kot v avtomobilu

Rešitev za to večno “težavo” pa je predstavil tudi Ford. Imenuje se Max Motor Dreams, gre pa za posteljico s posebnimi funkcijami, ki jih je mogoče upravljati prek aplikacije na pametnem telefonu. Programska oprema na telefonu omogoča snemanje gibanja, svetlobe in zvokov nočnega potovanja z avtomobilom ter jih nato poustvarja s pomočjo elektromotorčkov, svetlobnega sistema s tehnologijo LED ter z majhnim zvočnim sistemom.

Trenutno je Fordov “čarobni uspavalni stroj” Max Motor Dreams, ki so ga oblikovali v madridskem oblikovalskem studiu Espada y Santacruz, le prototip. A glede na zanimanje, ki ga je požel ob predstavitvi, že razmišljajo o serijski proizvodnji.

Martin Macarol