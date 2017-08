Foto: 1.800 metrov brez polite kapljice? Natakarji strumno premagovali razdaljo

Na pladnju so morali biti dve steklenici in dva kozarca

7. avgust 2017 ob 14:41

Ženeva - MMC RTV SLO

Vas zmoti, kadar morate čakati na postrežbo in imate občutek, da se natakarji vlečejo kot megla? Potem bi morali obiskati Ženevo, kjer so mimo švigali kot strela.

Tam so namreč v okviru festivala Fêtes de Genève priredili že 21. dirko natakarjev, v kateri so se pomerili najhitrejši in najspretnejši. 80 udeležencev je v roke vzelo pladenj, na katerega so si naložili dve steklenici in dva kozarca ter strumno odkorakali.

Kar najhitreje in kar najbolj pazljivo so morali namreč premagati skoraj dvokilometrsko razdaljo – prehoditi so morali 1800 metrov in pri tem ne polivati ali razbijati tovora.

Nagrade za najboljše so bile sicer denarne, vendar pa udeleženci tovrstnih dirk, ki 20. stoletja potekajo po vsem svetu, bolj kot na to računajo na nove priložnosti v karieri, saj so dobre uvrstitve prinesle prenekatero novo delovno mesto.

Nekaj utrinkov si lahko ogledate v priloženi fotogaleriji!

T. H.