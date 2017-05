Foto: 100 utrinkov iz evrovizijskega zakulisja z Omarjem

Generalko so nastopajoči "obkljukali" v ponedeljek

9. maj 2017 ob 11:53

Kijev - MMC RTV SLO

"Nastop na največjem glasbenem festivalu je velika odgovornost, zato se bom čuval. Skušam ostati miren in zbran," je Omar na svečanem odprtju Pesmi Evrovizije v nedeljo zaupal novinarjem.

"Svojo skladbo bom skušal na najlepši način predstaviti svetu. Moja ekipa je opravila vrhunsko delo in pripravila nastop, ki bo drugačen, izjemen. Moje delo je, da bom na nastopu dal 100 odstotkov sebe v skladbo in naredil cel nastop tako, kot si ga želim. Kar se bo zgodilo po tem, pa ni več v mojih močeh," pa je glasbenik, ki že ima evrovizijske izkušnje izpred 12 let, prav tako iz Kijeva, razmišljal na novinarski konferenci po drugi vaji.

Ne zamudite neposrednega prenosa v živo ob 21.00 na TV SLO 2, Valu 202, Radiu Maribor in RTV 4D.

V Kijevu, mestu, ki je Omarju priraslo k srcu in se tam dobro počuti, je že vse nared za prvi polfinale 62. Evrovizije, na katerem bo Slovenijo predstavljal Omar Naber s pesmijo On My Way. Na oder bo stopil kot predzadnji in skušal Slovenijo uvrstiti med šestindvajseterico držav, ki se bodo za zmago potegovale v velikem finalu. Ta bo na sporedu v soboto.

Oglejte si 100 ekskluzivnih utrinkov (posamezno fotografijo povečajte s klikom) iz zakulisja generalke, ki so jo nastopajoči opravili v ponedeljek in kjer so že preizkusili oprave, v kakršnih jih bomo videli na odru. Omarjeva oblačila za nastop je oblikovala Jelena Proković iz modnega dvojca JSP, ki je poskrbela že za njegovo stilsko podobo na Pesmi Evrovizije leta 2005, ko je Slovenijo s pesmijo Stop prvič zastopal v Kijevu.

A. K., MMC RTV SLO/Sandi Fišer