Foto: 13-letnik po nastopu Justina Timberlaka postal zvezda

5. februar 2018 ob 15:20

Glavna zvezda polčasa letošnjega Super Bowla med nastopom Justina Timberlaka je zaradi brskanja po telefonu postal 13-letni Ryan McKenna, ki mu je uspelo ukrasti tudi nekaj zvezdnikovega časa in z njim posneti selfie.

Timberlake se je med eno izmed uspešnic povzpel na tribune, mladi oboževalec pa je, medtem ko so vsi drugi uživali ob glasbi, nerodno brskal po telefonu, nato pa se je na vse pretege začel truditi, da bi s telefonom trenutek ujel tudi na kamero. Želja se mu je uresničila - poleg tega, da je ujel edinstvene posnetke znanega glasbenika, je dobil celo popolnoma svoj trenutek, saj se je zvezdnik za trenutek ustavil, ga objel in skupaj sta posnela selfie.

"Rekel sem si, da takšne priložnosti ne bom imel nikoli več," je pojasnil McKenna. Kot poroča Billboard, pa je tudi njegovemu očetu zelo hitro postalo jasno, da je njegov sin postal spletna senzacija. "Telefon mi je zaradi obvestil skoraj eksplodiral," pojasnjuje John McKenna. "Ogromno prijateljev mi je poslalo sporočila. Nisem mogel verjeti."



Ryan sicer hodi v sedmi razred osnovne šole v Massachusettsu in se je letošnjega Super Bowla udeležil z družino. V Minneapolis so prileteli v nedeljo in načrtovali, da se domov vrnejo v ponedeljek zjutraj - ker pa je Ryan postal takšna zvezda, so se njihovi načrti malenkost spremenili, saj so ga povabili na gostovanje v oddaji Good Morning America. Kot je še pojasnil njegov oče, si že to, da so si lahko ogledali finale, štejejo v veliko čast, nikoli pa si niso predstavljali, da se bo zgodilo kaj takšnega.

"Noro je," je dodal Ryan. "Sploh ne vem, kako se naj na to odzovem. Vsi prijatelji mi pišejo, na telefonu imam ogromno obvestil. Na Snapchatu sem dobil več kot 30 prošenj za prijateljstvo, na Instagramu mi želi slediti več kot 150 ljudi."

Najstnika so takoj spremenili v spletni meme, uporabniki pa so se na družbenih omrežjih pošalili, da najstnik najverjetneje sploh ne ve, kdo je Justin Timberlake, spet drugi so zapisali, da bi si želeli biti on, ko se bo vrnil v šolo.

