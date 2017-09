Foto: 15 tekmovalk, ki se bodo pomerile za naziv mis Slovenije

Izbor bo v soboto

4. september 2017 ob 18:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Maja Taradi se bo kmalu poslovila od krone najlepše v deželi na sončni strani Alp. 15 tekmovalk se bo v soboto na Gospodarskem razstavišču pomerilo za laskavi naziv mis Slovenije.

Lana Krajnc, Katja Gabrovec , Tina Mede, Ariana Hodžić, Patricija Finster, Maja Zupan, Monika Pfajfar, Lara Stenovec, Elmedina Berisha, Katarina Rondič, Nina Dolić, Špela Budič, Laura Katarina Jularić, Sergeja Kržan in Nina Rems lahko računajo na krono in laskavi naziv najlepše v deželi tej. Zmagovalka bo predstavljala Slovenijo na 67. izboru za mis sveta, ki se znova vrača v mesto Sanya na Kitajskem.

Glavni izbor bo 18. novembra, ko bo aktualna mis Stephanie Del Valle iz Portorika predala svojo krono naslednici. Ta pa se bo morala za naziv še bolj potruditi kot lepotice pred njo, saj je letos večji poudarek na aktivnostih na družbenih omrežjih in interaktivnosti. Na svetovnem izboru pričakujejo 125 tekmovalk. Prvič se bodo predstavile predstavnice Armenije, Iraka, Laosa in Senegala. Med državami, ki jih letos ne bo na izboru, pa se je znašla med drugim Venezuela - države, iz katere je do zdaj prišlo šest zmagovalk na izboru za mis sveta. Na zadnje je slavila leta 2011 Ivian Sarcos v Londonu.

Tekmovalke za naziv mis Slovenije, ki so razvrščene po vrstnem redu, kot se bodo predstavile v soboto, si lahko pogledate spodaj.

K. K., foto: Grega Eržen, Studio Solis