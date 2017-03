Foto: 18-letna hčerka čečenskega vodje s pisanim naborom tradicionalnih oblačil

Cilja tudi na bližnjevzhodno tržišče

Nekdanja carska palača v Moskvi je gostila modno revijo, pod katero se je podpisala komajda polnoletna hčerka čečenskega vodje Ramzana Kadirova.

18-letna Ajšat je prikazala pisano kolekcijo ženskih oblačil, izdelanih iz razkošnih materialov, ki ustrezajo normam oblačenja v tradicionalni čečenski skupnosti in neodkrite puščajo samo obraz ter roke. V tej avtonomni ruski republiki ob meji z Gruzijo je večina prebivalstva islamske veroizpovedi.

Na modni reviji se je zbrala čečenska elita, moskovski modni poznavalci, prišli pa so tudi predstavniki iz bližnjevzhodnih držav, ki jih Ajšat vidi kot rastoče tržišče za svoja oblačila.

Tiskovna predstavnica njene modne hiše Firdaws je potrdila, da so pošiljke oblačil že poslali tudi v Dubaj, sami pa dobili povabila iz Abu Dabija in Bahrajna, da modno revijo pripravijo tudi pri njih.

Kadirov rad v trenirkah

Firedraws se trudi za to, da bi svoje franšizne trgovine odprl v Moskvi in Sankt Peterburgu. Modno hišo je pred nekaj leti ustanovila Ramzanova žena Medni, nato pa je podjetje prevzela Ajšat. Ki pa ob tem na srečo ni podedovala tudi očetovega "smisla" za modo ...

Ramzan Kadirov je znan po tem, da se v javnosti pojavlja v maskirni vojaški uniformi in trenirkah, občasno pa je poziral tudi s tigrom, ki ga je imel včasih za hišnega ljubljenčka, o čemer smo v sliki in besedi tudi že poročali.

40-letni čečenski vodja slovi kot zelo nepopustljiv in oster. S svojim očetom se je med prvo čečensko vojno boril proti Rusom, potem pa zamenjal strani. Na mestu predsednika Čečenije je svojega očeta nasledil leta 2007, ko mu je bilo komaj 30 let. Pod desetletno vladavino Kadirova je Čečenija dosegla napredek in bila korenito prenovljena, se pa kritiki pritožujejo nad njegovim diktatorskim slogom in javnim sramotenjem svojih kritikov.

