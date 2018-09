Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V Kirgizijo je pripotovalo 2.000 športnikov. Foto: EPA Dodaj v

Foto: 2.000 nomadov na odprtju svetovnih iger pozdravila tudi Erdogan in Orban

Igre potekajo tretjič

3. september 2018 ob 16:48

Čoloponata - MMC RTV SLO

Nomadi vsega sveta te dni merijo moči na svetovnih igrah v Kirgiziji. Zbralo se je kar 2.000 športnikov iz 80 držav, pomerili pa se bodo v 37 disciplinah.

Gre za tekmovanje športnikov iz držav z nomadsko in pastirsko tradicijo v različnih disciplinah, od lokostrelstva do jezdenja ali rokoborbe. Poslanstvo iger je spodbujanje oživljanja in ohranjanja zgodovinske dediščine nomadskih ljudstev.

Kirgizija te igre gosti že tretjič. Naslednje pa bo leta 2020 gostila Turčija, je ob obisku v Biškeku napovedal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan.

Madžarski premier Viktor Orban je obisk odprtja nomadskih iger v Kirgiziji izkoristil tudi za obisk te srednjeazijske nekdanje sovjetske republike. Kirgiški predsednik Suronbaj Šinbekov pa je sprejel tudi kazahstanskega kolega Nursultana Nazarbajeva, še navaja DPA.

D. S., foto: EPA