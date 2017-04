Foto: 21 let po smrti raper Tupac prišel v Dvorano slavnih rokenrola

Letos sprejetih sedem izvajalcev

8. april 2017 ob 16:56

New York - MMC RTV SLO

Dvorana slavnih rokenrola se je obogatila s sedmimi novimi imeni, podelitev pa je zaznamoval čustveni nagovor raperja Snoop Dogga, ki je v imenu pokojnega Tupaca Shakurja sprejel nagrado.

Tupac je postal prvi samostojni raperski izvajalec v slavnem muzeju in se tako pridružil peščici oziroma petim hiphoperskim skupinam, ki so bile do zdaj sprejete v dvorano slavnih - to so Run-D.M.C., Grandmaster Flash & the Furious Five, Beastie Boys, Public Enemy in N.W.A.

V njegov spomin je na slovesnosti v newyorškem Barclays Centru zapela Alicia Keys, zahvalni govor v Tupacovem imenu, ki je leta 1996 umrl pod streli, pa je imel njegov raperski kolega Snoop Dogg, s katerim sta skupaj sodelovala pri založbi Death Row Records.

V toplem nagovoru, prežetim s humorjem, se je Snoop Dogg osredotočil na "Tupaca, dejanskega človeka", in ne na "Tupaca, nekakšega superjunaka iz geta", kot se je izrazil. Občinstvo je do solz nasmejal tudi z anekdoto, ko sta se s Tupacom na morju odpravila na vožnjo s padalom z gliserjem, ki ga je vozil mendežer Suge Knight.

Med najpomembnejše zvezde rokenrola so bili poleg Tupaca Shakurja sprejeti še ameriška folkpevka Joan Baez, ameriški skupini Pearl Jam in Journey, britanska rokerska zasedba Electric Light Orchestra (ELO) in britanska progresivna rokerska skupina Yes, posebno nagrado za odličnost v glasbi pa je prejel producent Nile Rodgers, znan po sodelovanju z glasbeniki, kot sta David Bowie in Diana Ross.

