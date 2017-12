Foto: 231 ljudi teklo in premagovalo ovire v rudniškem rovu

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Rudniku Trbovlje-Hrastnik so pripravili že osmi zimski jamatlon. Foto: BoBo Dodaj v

3. december 2017 ob 10:10

Hrastnik - MMC RTV SLO, STA

Na osmem zimskem jamatlonu je 231 tekmovalcev iz Slovenije in tudi tujine na 5,5 km dolgi progi premagovalo različne ovire, povezane z rudarskim delom in življenjem.

Po prevzemu startnih številk v Hrastniku so se udeleženci jamatlona s posebnim avtobusom odpeljali v Trbovlje, kjer se je njihova dogodivščina začela. V jami so jih čakale bolj ali manj zahtevne rudniške ovire, nad njimi pa so bdeli rudarji in rudarski škrat Perkmandeljc, ki je vsakega "požegnal" tudi po zadnji plati. Preizkušnjo so končali spet v Hrastniku.

V rudniški upravni zgradbi je še vedno rudniška kopalnica, kjer so se lahko oprhali, vsi pa so se okrepčali tudi s knapovskim golažem. Po krajšem kulturnem programu je sledila podelitev nagrad, te pa si jamatlonci lahko prislužijo na več nenavadnih načinov. Eden od njih je met škornja v zaboj za shranjevanje premoga, in to čez glavo, so sporočili iz zavoda Savus.

Projekt, ki ga sofinancirata EU iz evropskega sklada za regionalni razvoj in država, želi spodbujati tovarištvo in ekipni duh in ni hitrostno tekmovanje. Kljub temu so organizatorji merili čas, izračunali povprečnega, nato pa nagradili tri ekipe, ki so se mu najbolj približale.

D. S., foto: Branko Klančar/BoBo