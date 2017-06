Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Premikanje panja nad mestom. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: 30.000 čebel priletelo na Times Square

Prestavili so jih v bližnji park

28. junij 2017 ob 13:52

New York - MMC RTV SLO/Reuters

Eno najprometnejših križišč na svetu, znameniti Times Square v New Yorku, je dobil prav posebne goste – roj čebel, ki so začasni dom našle na kraju, kjer se za silvestrovo proti tlom spusti ogromna svetleča krogla.

V roju je bilo kar okoli 30.000 čebel, ki so predtem živele pri bližnjem hotelu. Kot je dejal čebelar Andrew Cote, ki so ga poklicali na pomoč, so očitno zapustile matico in si našle začasni dom visoko pod vrhom ene izmed stavb na Times Squaru, ki slovi po svetlečih neonskih napisih.

Cote se je povzpel pod vrh stavbe in čebele s posebnim sesalcem premaknil v posodo. Na prosto jih je izpustil v parku Bryant Park, kjer že živita dva čebelja panja.

