Foto: 60 metrov nad mestom za vsakodnevno "hojo po robu" diabetikov

Neustrezne vrednosti sladkorja v krvi so lahko nevarne

25. september 2017 ob 20:54

Praga - MMC RTV SLO

Na Češkem so zagnali kampanjo ozaveščanja o sladkorni bolezni, ob tem pa pripravili nenavaden promocijski dogodek - hojo po vrvi visoko nad mestnim jedrom.

Kampanja pod sloganom Živeti na robu opozarja na nevarnost slabega zdravljenja sladkorne bolezni in na to, da se 250.000 Čehom ne sanja o njihovem bolezenskem stanju, optimalno raven sladkorja v krvi pa ima le 40 odstotkov diabetikov.

"Živeti z diabetesom je pravzaprav nenehna hoja po robu v prizadevanju, da vzdržuješ primerne glikemične vrednosti. Žal ogromno bolnikov krepko niha med previsoko in prenizko ravnjo sladkorja v krvi, s čimer tvegajo resne zdravstvene zaplete," so pojasnili organizatorji kampanje, ki so se odločili, da bodo hojo po robu tudi čim bolj slikovito ponazorili.

Tako so 60 metrov nad starim mestnim jedrom Prage napeli vrv, po kateri se je sprehodilo šest spretnih vrvohodcev, množica spodaj pa je zadrževala dih. "Diabetik lahko počne vse. Samo vedeti mora, kdaj in koliko," so želeli sporočiti.

T. H., foto: EPA