Foto: 662 "Potepuhov" zbranih enemu najslavnejših filmskih likov v čast

Oblekli so enega najznamenitejših hollywoodskih kostumov

17. april 2017 ob 15:42

Corsier-sur-Vevey - MMC RTV SLO/Reuters

Minilo je 128 let od rojstva Charlieja Chaplina in leto dni od odprtja muzeja njemu v čast, kar so njegovi oboževalci proslavili z največjim zborom na svetu.

Chaplin je v filmu debitiral leta 1914, že leto pozneje pa je z vlogo v filmu Potepuh ustvaril enega najslavnejših likov filmske zgodovine.

Umrl je leta 1977, njegova kariera pa je trajala več kot 75 let. Lani je svoja vrata po mnogih letih zapletov odprl muzej v njegov spomin, ki so ga poimenovali Chaplinov svet, uredili pa so ga v kraju Corsier-sur-Vevey ob Ženevskem jezeru, kjer je v Veliki Britaniji rojeni igralec skupaj z družino preživel zadnje četrt stoletja svojega življenja in je tam tudi pokopan.

Poustvarjen hollywoodski studio

Veličasten bel dvorec, ki je bil prazen vse od leta 2008, ko se je iz njega izselil igralčev sin Michael, je bil potreben konkretne prenove.

Že samo za pridobitev gradbenega dovoljenja je bilo potrebnih sedem let, pred tem pa je bilo treba čakati pet let, da se je na sodišču razpletel spor z enim izmed sosedov, ki so ga skrbele posledice preureditve hiše v muzej.

Preureditev je obsegala dva sklopa, in sicer prenovo dve stoletji stare neoklasicistične vile Manor de Ban in novo poslopje, v katerem je urejeno muzejsko razstavišče. Po poročanju tujih medijev naj bi prenova stala več kot 40 milijonov švicarskih frankov, se pravi okoli 32,5 milijona evrov.

V okviru tega muzejskega projekta so v samostojni stavbi poleg Chaplinovega doma poustvarili hollywoodski studio. Tam si je mogoče ogledati njegov filmski opus, v muzeju pa si je mogoče ogledati tudi Chaplinove skromne karierne začetke v angleški prestolnici in njegov vzpon med zvezde, ko je postal ena najvplivnejših osebnosti v hollywoodski filmski zgodovini.

Nezamenljiva podoba

In v Švici se je tako ob obletnici njegovega rojstva v nedeljo zbralo več kot 600 moških, žensk in otrok, oblekli so si belo srajco in črno obleko, si na glavo poveznili klobuk, v roke prijeli palico, si prilepili črne brke in postali Potepuhi - velikemu liku v spomin.

Nekaj utrinkov podiranja svetovnega rekorda si lahko ogledate spodaj!

T. H., foto: EPA in Reuters