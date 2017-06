Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Lastnik trgovine Ernestine fotografira kar s pametnim telefonom. Foto: Instagram Park Wien

Foto: 95-letna Avstrijka je modna zvezda Instagrama

Rada se postavi pred fotoobjektiv

13. junij 2017 ob 13:50

Dunaj - MMC RTV SLO

Ernestine "Erni" Stollberg je 95-letna Avstrijka, ki je osvojila modni svet s poziranjem za neko dunajsko modno trgovino, ki njene fotografije pridno objavlja na Instagramu.

Lastnik trgovine Park je Markus Strasser, ki je tudi glavni stilist simpatične Erni. "Če jo oblečem v kaj elegantnega, tudi sama takoj zavzame eleganten položaj. Če pa nosi kaj sproščenega, se temu takoj prilagodi s svojim izrazom. Sploh ji ni treba predstaviti ideje, vse takoj razume," je Dunajčanki polaskal Strasser.

O Erni so se razpisali že številni mediji, med drugim Vogue, Harper's Bazaar in Elle. S Strasserjem se poznata že dolgo, saj živi v bližini njegove trgovine, nato pa jo je nekega dne naključno fotografiral in ugotovil, da jo ima objektiv zelo rad. "Nikoli ne bi za manekenko izbrali kar naključne starke z ulice, z Erni pa smo razvili prav poseben odnos."

Avstrijska starka je v 40. letih 20. stoletja plesala v neki judovski plesni skupini in Strasser je prepričan, da je iz tistih let ohranila občutek za gibanje in prefinjenost.

Nekaj različnih videzov Stollbergove si oglejte spodaj.

