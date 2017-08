Foto: Aaliyah modna ikona tudi 16 let po smrti

Pionirka "neutrudljivega sloga"

26. avgust 2017 ob 12:38

Los Angeles - MMC RTV SLO

Glasbeni svet je pred 16 leti izgubil najbolj markantno izvajalko tistega časa - r'n'b pevko Aaliyah. A še naprej ostaja navdih za glasbenike in - kar je še bolj presenetljivo - tudi modne navdušence.

Aaliyah je avgusta 2001 s filmsko ekipo na Bahamih snemala videospot za single Rock the Boat. Po opravljenem delu je z ekipo sedla na letalo in le nekaj metrov nad vzletno stezo se je polet temnopolte pevke tragično končal. Ognjeni zublji so le nekaj metrov nad tlemi prizemljili letalo in zahtevali devet žrtev. Obdukcija je pokazala, da je imel pilot v krvi sledi alkohola in kokaina.

Pri 22 letih je pevka dosegla slavo, o kateri lahko marsikdo danes samo sanja. Bila je zastavonoša nove generacije glasbenih ikon, a hkrati je bila dekle iz soseščine. In prav zaradi uličnega sloga se je dvignila nad vulgarnost sopotnic. V 90. letih prejšnjega stoletja se ni veliko zvezdnic sprehajalo na družbenih dogodkih v trenirkah, Aaliyah je bila izjema. Njen modni slog so zaznamovala ohlapna oblačila, za katere tudi modni kritiki niso mogli trditi, da so neprimerna. Pevka in igralka je s svojo držo oblačila, pa četudi je šlo za moško delovno obleko, naredila ženstvena.

Recept za njen "neutrudljiv slog", kot so ga označili na spletnem portalu E!, je bil preprost: nošenje topov, s katerimi ni nikoli prekrivala trebuha. Tako je tudi poudarjala svojo dostopnost. "Aaliyah je vstopila v prostor na zelo topel način: takoj nas je sprejela kot člane družine," je nekoč za MTV dejala njena prijateljica Missy Elliott. Ravno ob obletnici so v podjetju M.A.C. izdali v čast pokojne pevke kolekcijo ličil in poleg še priročno torbico, ki bodo prišli na prodajne police naslednje leto.

Danes so njen slog posvojile zvezdnice, kot so Rihanna, Zendaya in Gigi Hadid, ki tako nadaljujejo modni slog pokojne r'n'b pevke. Rihanna je lani v sodelovanju s Pumo celo oblikovala svojo linijo oblačil, kjer so vidni vplivi sloga, ki ga je predstavila Aaliyah.

K. K.