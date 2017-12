Foto: Akihita ob rojstnem dnevu pozdravilo več tisoč ljudi

Cesar bo odstopil čez leto in pol

23. december 2017 ob 14:09

Tokio - MMC RTV SLO, Reuters, EPA

Pred cesarsko palačo v Tokiu se je na rojstni dan cesarja Akihita zbralo rekordno število podpornikov japonskega monarha, ki je pred tedni napovedal, da se čez leto in pol poslavlja s prestola.

Cesarjev rojstni dan vsako leto praznuje celotna država, saj je 23. december tudi državni praznik, poleg tega pa na ta dan v cesarski palači naredijo izjemo in jo deloma odprejo za javnost. Akihito nato z balkona svoje palače tradicionalno nagovori svoje državljane, se jim zahvali za lepe želje in v družbi svojih najbližjih pozira fotografom.

Akihita je letos, ko praznuje 84 let, prišlo pozdravit največje število podpornikov do zdaj, so sporočili iz cesarske palače, saj mu je z zastavicami mahalo in ga s telefoni snemalo 45.900 ljudi. Toliko se jih v 29 letih, kolikor časa Akihito že sedi na japonskem prestolu, še ni zbralo.

Spomnil na naravne katastrofe

V svojem nagovoru se je Akihito, kot je to v navadi, izognil kakršnim koli osebnim izpovedim, osredotočil se je na Japonsko in na preizkušnje, ki jo pestijo. "Na ta dan, ko stojimo tu na mrazu, mislim na vse tiste, ki trpijo zaradi tajfunov in močnega deževja, pa tudi na žrtve velikega potresa na vzhodu Japonske, ki nam še vedno greni življenja," je dejal in pri tem opozoril, da se del prebivalcev še vedno ni pobral od potresa in cunamija, ki sta leta 2011 prizadela vzhod države.

Akihito je avgusta lani v enem redkih videonagovorov zaradi starosti in vse hujših zdravstvenih težav izrazil željo po upokojitvi. Ker mu je zakonodaja prepovedovala umik s prestola, je parlament junija letos sprejel poseben zakon, ki pa je namenjen zgolj Akihitu, ne pa tudi njegovim naslednikom. V zakonu ni bil določen točen datum abdikacije, zapisali so le, da mora cesar sestopiti s prestola v treh letih po sprejetju zakona.

Odstopil bo 30. aprila 2019

1. decembra je nato japonski premier Šinzo Abe oznanil, da bo Ahikito odstopil 30. aprila 2019, dan pozneje, 1. maja, pa ga bo nasledil njegov najstarejši sin, 57-letni princ Naruhito. Akihito bo s tem postal prvi japonski cesar po letu 1817, ki bo abdiciral. Zadnji se je za to potezo takrat odločil cesar Kokaku.

Akihito, 125. japonski cesar, je prestol zasedel januarja leta 1989 po smrti očeta Hirohita. Ves čas mu je ob strani stala žena Mičiko, v zakonu pa so se jima rodili trije otroci: kronski princ Naruhito, princ Akišino in hči Sajako, ki se je s poroko avtomatsko odpovedala nazivu princesa.

T. K. B.