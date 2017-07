Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Alpski rog, s katerim so nekoč pastirji klicali živino, je lahko dolg do štiri metre. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Alpski rogovi zadoneli po švicarskem Nendazu

Tradicionalni festival

23. julij 2017 ob 15:41

Nendaz - MMC RTV SLO

Švicarska vasica Nendaz gosti tradicionalni festival alpskega roga, v treh dneh se je na festivalu zvrstilo več kot 180 izvajalcev, ki so privabili še več turistov.

Festival z mednarodno udeležbo je ta vasica na jugozahodu Švice gostila že šestnajstič. A ne gre le za srečanje ljubiteljev alpskih rogov, ampak je festival ob jezeru Tracouet posvečen švicarski folklori nasploh. Zato tudi letos ni manjkalo folklornih plesalcev, pevcev, izdelovalcev švicarskih tradicionalnih izdelkov in lokalnih kulinaričnih dobrot.

Čeprav se na prvi pogled zdi, da na alpski rog ni težko igrati, temu ni tako. Rog namreč nima nobenih luknjic, tipk ali ventilov, ampak moramo, da bi iz glasbila izvabili želeni ton, vanj vpihniti točno določeno količino zraka, kar pa ni preprosto.

Alpski rog so v preteklosti pastirji uporabljali kot način obveščanja - svoje družine so s trobljenjem v glasbilo obveščali, da je z njimi vse v redu, medtem ko so bili daleč stran od doma na pašnikih, z njim pa so tudi klicali živino. Zvok roga se sliši tudi do deset kilometrov stran.

Foto: EPA