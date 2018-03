Foto: Ana Ivanović z iskreno poporodno fotografijo

Dobila ogromno pozitivnih odzivov

28. marec 2018 ob 18:49

Chicago - MMC RTV SLO

Nekdanja srbska teniška igralka Ana Ivanović, ki se je pred dnevi razveselila prvega sina, je s sledilci na Instagramu delila iskreno fotografijo, na kateri kaže čare materinstva — vključno z utrujenostjo.

Ob fotografiji, ki jo je delila s sledilci, je zapisala zgolj "novo materinsko življenje", na njej je popolnoma nenaličena in vidno utrujena, ob njej pa je njen prvorojenec Luka, ki jo drži za prst.

Odzivi v komentarjih so bili zelo pozitivni, mnogi so jo pohvalili, da je videti odlično, spet drugi so občudovali njen pogum, da je sploh delila takšno fotografijo, in izrazili veselje, da jo bodo lahko spremljali v njeni novi vlogi.





V nedeljo pa je delila še dve fotografiji, na katerih je pokazala, da se zgolj nekaj dni po porodu že ukvarja s športom, da bo čim prej znova v dobri formi. Tudi tam so jo oboževalci v komentarjih znova močno pohvalili, zgolj nekaj komentarjev je bilo negativnih, češ da se tako zgodaj po porodu še ne bi smela ukvarjati z nobenim športom.

Ivanovićeva in Bastian Schweinsteiger, ki od marca igra v ZDA za ekipo Chicago Fire, sta se poročila julija 2016, par pa sta od leta 2014. Sina Luko je Ana rodila v Chicagu, Schweini pa je bil med porodom ob njej, zato je tudi zamudil tekmo svoje ekipe.

A post shared by Ana Ivanovic (@anaivanovic) on Mar 27, 2018 at 7:29am PDT

A post shared by Ana Ivanovic (@anaivanovic) on Mar 25, 2018 at 8:42am PDT

A post shared by Ana Ivanovic (@anaivanovic) on Mar 28, 2018 at 9:21am PDT

P. B.