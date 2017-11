Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 9 glasov Ocenite to novico! Bella Hadid je skupaj s sestro Gigi ena najbolj iskanih manekenk. Foto: EPA Dodaj v

Foto: Angelske lepotice poletele v Azijo, ki so jo hipoma osvojile

Modna revija Victoria's Secret

20. november 2017 ob 19:41

Šanghaj - MMC RTV SLO

Najbolj opevana modna revija na svetu, ki jo vsako leto gosti Victoria's Secret, se je odpravila na azijsko turnejo.

Najbolj iskane manekenke, kot so Gigi Hadid, Bella Hadid, Karlie Kloos, Sara Sampaio, Adriana Lima, Candice Swanepoel in Elsa Hosk so si nadele angelska krila in se sprehodile po modni pisti na reviji, ki je potekala v sklopu šanghajskega Mercedes Benz Fashion Weeka.

V eni izmed sekcij so bile manekenke videti kot grške boginje, v drugi je ustvarjalce navdahnila Afrika, največ pogledov pa je bilo deležno spodnje perilo. Med njimi je izstopal modrček, katerega cena znaša neverjetnih 1,5 milijona ameriških dolarjev. Nosila ga je manekenka Lais Riberio.

Dogajanje so z nastopom obogatila največja glasbena imena, kot so Katy Perry, Harry Styles, Kanye West, Taylor Swift in Ariana Grande.

Victoria's Secret vse od leta 1995 enkrat na leto organizira modno revijo, kjer predstavi svoje izdelke. Najprej so modne revije organizirali le v ZDA, nato so se napotili v Evropo - Paris, London in Cannes so bila prizorišča modnih revij. Tokrat pa se je znamka prvič predstavila azijskemu trgu.

