Foto: Anno Wintour britanska kraljica povišala v damo

Posebno odlikovanje

5. maj 2017 ob 21:47

London - MMC RTV SLO

67-letna Anna Wintour, ki je bila skoraj 30 let urednica ameriške izdaje revije Vogue, je bila na obisku pri britanski kraljici Elizabeti II., kjer je prejela prav posebno odlikovanje.

Kraljica jo je zaradi velikega prispevka k modi in novinarstvu povišala v damo. Tudi na tem dogodku pa ni manjkal njen zaščitni znak - sončna očala, ki jih je nosila tudi v Buckinghamski palači, a jih je za samo srečanje s kraljico vseeno snela. Srečanja se je udeležila s hčerko Bee Shaffer, odlikovanje pa je opisala kot "neverjetno posebno". Wintourjeva je razkrila, da je imela kraljica kar nekaj težav s tem, da ji je na rožnati Chanelov suknjič pripela odlikovanje. "Nikakor ni našla pravega prostora," je dejala modna gurujka.

Ob tej priložnosti je kraljici čestitala za vse, kar je v dolgih letih služenja storil in dosegel princ Filip, še poroča The Guardian. "V njegovih dejanjih lahko vsi najdemo velik navdih." Pohvalila pa je tudi druge člane kraljeve družine. "Zdi se mi, da vsi v ZDA močno občudujejo britansko kraljevo družino. Z Williamom in Catherine pa je postala zanimiva tudi za mlajšo generacijo. Zelo modna in vsakdanja sta in takšen odnos je treba v današnjih časih tudi imeti."

Z britansko kraljico se je pred kratkim srečala tudi Aung San Su Či - mjanmarska političarka in prejemnica Nobelove nagrade za mir. S kraljico in princem Williamom je v Buckinghamski palači uživala v kosilu, pozneje pa je spoznala še princa Charlesa in njegovo ženo Camillo.

P. B., foto: Reuters