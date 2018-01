Foto: Bele vrtnice solidarnosti in nasprotovanje splavu na grammyjevski rdeči preprogi

Oglejte si letošnje oprave zvezdnikov

29. januar 2018

Los Angeles - MMC RTV SLO

Če so se zvezdniki na rdeči preprogi zlatih globusov na začetku meseca odeli v črno, je bila sinoči grammyjevska veliko bolj pisana.

Na letošnji podelitvi zlatih globusov so se igralke v znak protesta proti razširjenemu in predolgo dopuščenemu spolnemu nadlegovanju ter vsem krivicam, ki se dogajajo v filmski industriji, odločile za črne toalete, pri tem pa so jih podprli tudi moški kolegi in rdeča preproga se je tako spremenila v najturobnejšo vseh časov.

Na sinočnji podelitvi grammyjev, ki veljajo za glasbene oskarje, pa so se barve vrnile v vsem svojem sijaju. V znak solidarnosti z igralskimi kolegicami so nekateri sicer nosili bele vrtnice, Diane Warren na žensko moč opozorila tudi z rokavicami z napisom Girl Power.

Pisani prizori

26-letna pevka Joy Villa je rdečo preprogo tudi letos izkoristila za pomenljivo gesto in spet dvignila veliko prahu - če je lani prišla v svetleči obleki s sloganom predsednika Donalda Trumpa Make America Great Again, je letos oblekla dolgo belo obleko z mavričnim vzorcem v obliki zarodka in torbico z napisom Choose Life (Izberi življenje) ter s svojo opravo tako ponazorila svoje nasprotovanje splavu.

Lady Gaga je prišla v črni toaleti z ogromno vlečko, ženi pevcev Johna Legenda in Chrisa Stapeltona sta na rdečo preprogo stopili visoko noseči, Hailee Steinfeld je pozornost vzbujala z visokimi vijoličastimi škornji, Gustafer Yellowgold je nasmejal s plišasto igračko ...

Več utrinkov si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji!

