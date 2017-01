Foto: Bella Hadid, številka ena Vauthierjevih seksi siren

Kreacije, prežete z duhom osemdesetih

25. januar 2017 ob 13:39,

zadnji poseg: 25. januar 2017 ob 14:46

Pariz - MMC RTV SLO

Zdi se, da Bella Hadid leto starejše sestre Gigi zadnje čase ne izriva le iz tabloidov, tudi v svetu visoke mode jo očitno jemljejo bolj resno.

Potem ko smo mlajšo Hadidovo videli na revijah visoke mode Givenchy in Chanel - na slednji je bila v vlogi "zvezde večera" Lily-Rose Depp -, se je po brvi sprehodila še na šovu Alexandra Vauthierja, kjer je pokazala precej več kože.

Na omenjeni reviji ji je pripadla celo posebna čast: bila je prva manekenka na modni pisti, nosila je prosojno kratko obleko, bogato obloženo s kristali Swarovski - kreacija je namreč predstavljala desetletnico sodelovanja omenjene draguljarske hiše in francoskega oblikovalca.

Bellina druga oprava večera je bila precej bolj zadržana: 20-letnica je predstavila srebrno usnjeno obleko na eno ramo, ki se je popolnoma prilegala njenim oblinam.

Na splošno so bile Vauthierjeve kreacije zelo seksi in prežete z duhom 80. let prejšnjega stoletja, rdeča nit vzorcev pa so bile barve francoske zastave: rdeča, bela, modra. Zanimivo bo videti, katera od zvezdnic bo katero izmed drznih kreacij izbrala za na rdečo preprogo.

Tako kot pri Chanelu (in v začetku decembra na reviji Victoria's Secret) si je Bella modno brv delila s prijateljico Kendall Jenner, ki ji je pripadla nič manj pomembna vloga zadnje manekenke na modni brvi.

A. K.