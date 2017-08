Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Stolp se uradno imenuje Elizabetin stolp. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Big Ben bo zaradi prenove za štiri leta utihnil

Eden najbolj znanih stolpov na svetu

14. avgust 2017 ob 12:50

London - MMC RTV SLO, STA

Znameniti Big Ben v Londonu bo zvonil le še 21. avgusta ob 12.00, nato pa bo do leta 2021 utihnil. Elizabetin stolp, kjer visi 13,7 tone težek zvon z imenom Big Ben, morajo namreč prenoviti.

V britanskem parlamentu so pojasnili, da bodo morali v tem času zagotoviti varnost delavcev, kar pa bi bilo ob glasnem donenju zvoncev težko. Big Ben se bo tako v naslednjih štirih letih tako oglasil le še izjemoma, ob posebnih priložnostih, kot je na primer novo leto.

Big Ben je v resnici ime najtežjega od petih zvonov v Elizabetinem stolpu, ki je bil pred letom 2012 imenovan preprosto Urni stolp. 96 metrov visok stolp so v Elizabetinega preimenovali ob diamantni obletnici vladanja kraljice Elizabete II. Vendar je ne glede na uradno ime stolp znan predvsem kot Big Ben, najverjetneje po stavbeniku in politiku Benjaminu Hallu.

Zvonovi ob Temzi donijo že skoraj 157 let. Nazadnje so utihnili leta 2007 ter od 1983 do 1985 zaradi prenove. Stolp je brez dvoma tudi eden najbolj fotografiranih turističnih motivov Velike Britanije.

Prenove je sicer potrebna tudi westminstrska palača iz 18. stoletja, kjer so do zdaj prenovili le najnujnejše, a tega projekta, vrednega več milijard evrov, parlament še ni potrdil.

A. P. J.