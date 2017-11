Foto: Blake Shelton je najbolj seksi moški na svetu

Dve leti je v zvezi z Gwen Stefani

15. november 2017 ob 08:19

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriški kantripevec Blake Shelton je po izboru revije People najlepši moški na svetu. Na "prestolu" je nasledil lanskega zmagovalca Dwayna "The Rocka" Johnsona.

41-letni pevec je v zadnjem času postal priljubljen tudi kot sodnik v resničnostni oddaji iskanja pevskih talentov The Voice. V njej sodniško delo opravlja tudi Adam Levine, pevec zasedbe Maroon 5, ki je naslov najprivlačnejšega moškega na svetu osvojil leta 2013. "Komaj čakam, da to povem Adamu in mu izprašim rit!" se je zato pošalil Blake, ki je sicer razkril, da sprva sploh ni vedel, ali bi ta naslov sprejel. "Ko so me poklicali iz uredništva, sem bil precej skeptičen. A Gwen me je prepričala, da se spustim v to igro. Dejala mi je: 'Če boš zavrnil naziv, boš to obžaloval do konca življenja. Sprejmi to darilo in uživaj v trenutku.' Prav je imela."

O kateri Gwen je govora? O pevki Gwen Stefani, s katero je Blake v zvezi dve leti. Začela sta se dobivati kmalu po njeni ločitvi od glasbenika Gavina Rossdala, s katerim imata tudi tri sinove. Blake je o Gwen, s katero je posnel tudi duet You Make Me Feel Like Christmas, dejal: "Ne bi mogla biti bolj različna, a še nobena moja zveza ni tako dobro delovala kot ta."

Blake, ki prihaja iz Nashvilla, je bil poročen dvakrat - med letoma 2003 in 2006 s Kaynette Gern, od leta 2011 do julija leta 2015 pa s kantrizvezdnico Mirando Lambert. Še novembra isto leto sta postala par z Gwen, ki prav tako opravlja delo sodnice v oddaji The Voice. Revija Forbes Sheltonovo premoženje ocenjuje na 28,5 milijona dolarjev.

Prejšnji teden je Shelton izdal nov album Texoma Shore, ki je trenutno na prvem mestu na Billboardovi lestvici kantriglasbe.

A. P. J.