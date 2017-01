Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pazi, ovinek ... Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Boj sankačev v Garmischu - kdo bo prvi?

Športno-zabavna prireditev v Nemčiji

7. januar 2017 ob 10:36

Garmisch-Partenkirchen - MMC RTV SLO

V Garmisch-Partenkirchnu so se nekaj dni po smučarskih skakalcih pomerili sankači.

Dirke vsako leto pritegnejo več udeležencev. Ti se kljub zabavni noti tekmovanja borijo do konca, da bi prvi prišli na cilj. Sanke, ki so jih nekoč kmetje uporabljali za prevažanje, so danes namenjene zabavi.

Tradicionalno tekmovanje pritegne tudi veliko obiskovalcev, ki goreče spodbujajo tekmovalce.

Fotoutrinke iz Nemčije si lahko pogledate spodaj.

D. S., foto: EPA