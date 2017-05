Foto: Bolgar, ki je obiskal Krim, tri pesmi istega avtorja in TV-zaroka

Odmevi po drugem evrovizijskem predizboru

12. maj 2017 ob 10:26

Kijev - MMC RTV SLO

Po drugem evrovizijskem predizboru je znan vrstni red nastopov v sobotnem finalu. Na stavnicah prvi favorit za zmago ostaja Italijan, sledi mu Portugalec.

V velikem finalu 62. izvedbe Pesmi Evrovizije v Kijevu se bo predstavilo 26 držav - 20 se jih je tja uvrstilo iz predizbora, kar pa je bilo prihranjeno t. i. "velikim petim" (Franciji, Nemčiji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji) in gostiteljici Ukrajini. Po koncu četrtkovega predizbora so ukrajinski prireditelji pod budnim očesom nadzornika Evropske radiodifuzne zveze (EBU) Jona Ole Sanda sestavili vrstni red nastopajočih. Ne gre za žreb, ampak za premišljeno razvrstitev, s katero želijo preprečiti, da si ne bi podobne pesmi sledile druga za drugo. Večer bo tako odprl Izraelec IMRI, nastope pa bo sklenila Francozinja Alma.



Danka odrašča v Avstraliji

Sicer se še vedno ni poleglo razburjenje po drugem predizboru, v katerem smo slišali petje v štirih jezikih. Kot je že običajno, je prevladoval angleški, slišati pa je bilo tudi madžarski, italijanski in beloruski jezik. Avstralski mediji so se razpisali o tem, da bo imela njihova država v finalu kar dva svoja državljana, saj je bila danska predstavnica Anja Nissen rojena v Avstraliji danskim staršem. A 21-letnica vse življenje živi v deželi "tam spodaj", leta 2014 je postala tudi zmagovalka resničnostne oddaje The Voice Avstralia.

Zanimivo je tudi, da so bile kar tri skladbe v četrtkovem predizboru (srbska, makedonska in bolgarska) delo iste produkcijske ekipe. Gre za Symphonix International na čelu z Bolgarom Borislavom Milanovom. Ko smo že pri Makedoniji, ne smemo pozabiti javne snubitve s srečnim koncem. Med čakanjem na izide je namreč fant pevke Jane Burčeske pokleknil pred njo in jo zaprosil za roko. Pevka, ki je sicer v veselem pričakovanju, je ganjena rekla da.

Znova sporni obisk Krima

Mediji so izbrskali še en zanimiv podatek. Čeprav Rusija na letošnji Evroviziji ne sodeluje, pa sta na odru vendarle stala (vsaj) dva pevca z ruskimi povezavami. Bolgarski predstavnik, komaj 17-letni Kristan Kostov, je bil namreč rojen v Moskvi, kjer je leta 2014 tudi sodeloval v šovu The Voice Kids. Njegov mentor je bil nekdanji evrovizijski zmagovalec Dima Bilan. Ruske korenine ima tudi Viktorija Ivanovska, pevka litovske zasedbe Fusedmarc.

Z že omenjenim Kostovom je povezana še ena zanimiva zgodba. Izvedelo se je namreč, da je tudi on leta 2015 obiskal polotok Krim in imel na tem ozemlju, ki si ga je priključila Rusija, nastop. Prav takšen razlog, torej nastop na Krimu, pa je bil glavni razlog, da Kijev ni pustil v državo nesojene ruske evrovizijske predstavnice Julije Samojlove. Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek, na katerem Kostov poje na Krimu junija leta 2014, tri mesece zatem, ko je polotok postal del ruskega ozemlja, kar je sprožilo vprašanje, ali bodo želeli Ukrajinci bolgarskega najstnika diskvalificirati.

Ukrajinska mejna kontrola je sprva sporočila, da državni varnostni organi "niso bili obveščeni, da je Kostov obiskal Krim, zato bodo informacijo proučili", pozneje pa so zapisali, da Kostov "očitno ni nezakonito nastopal na Krimu, saj je Krim obiskal še kot nepolnoleten". Bolgarski predstavniki so pojasnili, da je Krim obiskal pri 14 letih, ko je bil član nekega muzikala, in še to le za nekaj ur.

Francesco, Salvador ali kdo drug?

Kot najverjetnejša zmagovalca se še naprej omenjata le dva - Italijan Francesco Gabbani s skladbo Occidentali's Karma in Portugalec Salvador Sobral s skladbo Amar Pelos Dois. Pri Italijanu gre za poskočno kritiko zahodnjaškega stanja duha z nekoliko filozofskim besedilom, v katerem pevec omenja hamletovski dvom in spotik evolucije. V prostem prevodu med drugim poje: "Inteligenca je iz mode, enostavni odgovori, nepotrebne dileme ..." Sobral, ki prav tako prepeva v svojem jeziku, je njegovo popolno nasprotje. Na odru deluje skromno in čutno, skladbo Amar Pelos Dois je v torek izvedel na otočku med občinstvom.

Vrstni red nastopajočih v finalu:

1. Izrael

2. Poljska

3. Belorusija

4. Avstrija

5. Armenija

6. Nizozemska

7. Moldavija

8. Madžarska

9. Italija

10. Danska

11. Portugalska

12. Azerbajdžan

13. Hrvaška

14. Avstralija

15. Grčija

16. Španija

17. Norveška

18. Velika Britanija

19. Ciper

20. Romunija

21. Nemčija

22. Ukrajina

23. Belgija

24. Švedska

25. Bolgarija

26. Francija

A. P. J., foto: Sandi Fišer