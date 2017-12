Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Božički so preplavili svet. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Božički preplavili svet - koliko vam jih je prekrižalo pot?

Decembrski dobri mož na poti

21. december 2017 ob 17:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nedvomno vam je v teh dneh prekrižal pot kakšen Božiček, kako ne bi, saj so možje, oblečeni v rdeče kostume in z brado na obrazu, dobesedno preplavili svet.

Na vsakem koraku ljudje pripravljajo takšna in drugačna druženja in dejavnosti, kjer je obvezna oprava - Božičkova.

Ljudje, oblečeni v Božičke, so se kljub kostumom zapeljali po smučarskih strminah, tako je na primer v švicarskem letovišču Verbier smučalo več kot 2.600 Božičkov (in Miklavžev). Manjkale niso niti druge dejavnosti - tekli so po beneških ulicah, pa tudi parku Fundidora v Mehiki, kolesarili so po Londonu, po bruseljskih ulicah so se zapeljali na Harley Davidsonih, v Manili se je Božiček potapljal, v Bejrutu se je spustil po jekleni vrvi ...

Številne prireditve so dobrodelne narave, nekatere med njimi pa so zgolj za zabavo. Ste tudi vi smuknili v kostum decembrskega dobrega moža in se udeležili katerega izmed dogodkov?

D. S., foto: Reuters