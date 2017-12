Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Tradicionalni dogodek je letos potekal že peto leto zapored. Foto: BoBo/Borut Živulović Dodaj v

Foto: Božički so se znova spustili s strehe Pediatrične klinike

Presenečenje za mlade bolnike

19. december 2017 ob 15:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Božički so tudi letos pričarali nasmehe na obraz otrokom v ljubljanski pediatrični kliniki. Osem dobrih mož se je ob 13. uri spustilo s strehe po zunanji fasadi bolnišnice.

Decembrski dobri možje, oblečeni v belo-rdečo opravo, so med spuščanjem trkali in mahali otrokom ter jih tako razveselili. Potem so jih tudi obiskali, na vseh oddelkih. Toda niso bili edini, ki so pričarali nasmeh na obraze najmlajših. Pomagali so jim znani Slovenci.

Obiskali so jih komičarka in radijska voditeljica Tanja Kocman, glasbenik in radijski voditelj Tim Kores - Kori, glasbeniki Trkaj, Nika Zorjan, Nipke, BQL, Klara Jazbec in Challe Salle, s čarovnijami pa jih je zabaval čarodej Magic Aleksander.

K. K., foto: Borut Živulović/BoBo