Foto: Božično vzdušje, predvsem božički, preplavili svet

Priprave na praznovanje božiča v polnem teku

24. december 2016 ob 17:21

New York - MMC RTV SLO

Božično razpoloženje je zajelo ves svet, mesta so se odela v praznične barve, skoraj na vsakem vogalu stojijo možje v rdečih oblekah in z belo brado.

Svet je v pričakovanju božiča, a božično razpoloženje je vseprisotno že nekaj dni. Tako je moč v Bukarešti videti kuharske mojstre, kako sredi ulic pripravljajo dobrote. Podobno kot leta prej so božički na motociklih znova zavzeli ceste Hagna v Nemčiji. Po koncu poti so si ob klepetu po že stari navadi privoščili vročo čokolado, kuhano vino ali kavo.

Podoben podvig so organizirali tudi v srbski prestolnici, kjer se je skupina motoristov preoblekla v dobre može in se peljala po beograjskih ulicah. Božički v Singapurju pa so tradicionalno znova skočili v vodo. Velemesta, kot sta New York in Madrid, so osvetlile praznične luči.

Več utrinkov predbožičnega rajanja si lahko pogledate spodaj.

K. K., foto: EPA (1 - 25) in Reuters (25 - 29)