Foto: Brazilci odvrgli oblačila in se zapeljali s kolesom

Protest

12. marec 2017 ob 12:13

Sao Paulo - MMC RTV SLO

V Sao Paulu je več sto kolesarjev v znak protesta odvrglo oblačila in se zapeljalo po večmilijonskem mestu.

Najpogumnejši udeleženci kolesarske vožnje World Naked Bike Ride so kolesarili goli, drugi so na sebi obdržali spodnje perilo.

Vsi pa so se za drzno vožnjo odločili iz istega razloga. Oblasti so želeli opozoriti na slabe razmere za kolesarjenje v Sao Paulu, družbo pa ozavestiti o pozitivnih učinkih kolesarjenja na okolje in zdravje ljudi.

D. S., foto. Reuters