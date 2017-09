Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Prvenec samosvoje "diy" glasbene umetnice Princess Nokia Metallic Butterfly je že Vice Magazine nemudoma razglasil za “po dolgem času eden najbolj vznemirljivih in ambicioznih albumov, ki so vznikli iz newyorškega podzemlja”. Foto: David Lotrič Slovenijo je obiskala prvič. Foto: David Lotrič Pred njo je občinstvo ogrevala KУКЛА, ki jo v naslednjih tednih čakajo nastopi na Waves Vienna in Bratislava. Foto: David Lotrič Sorodne novice КУКЛА: Sploh v popkulturi se hitro zapletemo v stereotip "močne ženske" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Brezkompromisno, Princess Nokia

Princesa newyorške urbane kontrakulture prvič pri nas

7. september 2017 ob 18:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Princess Nokia je ena tistih performerk, ki ostaja zvesta svojim besedam in dejanjem. Ne zapravlja časa in ne zapravlja prav nič energije z ovinkarjenjem. Tak vtis je pustila tudi ob svojem prvem nastopu v Sloveniji.

Aktualna princesa newyorške urbane kontrakulture, kot so jo ovekovečili napovedovalci koncerta v Kinu Šiška, je na oder Katedrale prikorakala brezkompromisno. Takoj je postregla s svojo največjo uspešnico Tomboy, ki je nemudoma dvignila energijo občinstva v dvorani. Čeprav je lahko strategija, kjer najboljše postrežeš takoj, dvorezni meč, saj je vsak naslednji korak boj, da ohraniš to energijo, glasbena umetnica ni razočarala.

Princess Nokia, katere pravo ime je Destiny Frasqueri, je podobno, kot je to počela na preteklih koncertih, v prve vrste najprej povabila vsa dekleta - ne glede na raso, versko prepričanje, spolno usmerjenost. A to ni pomenilo, da so ostali obiskovalci v ozadju kakor koli prikrajšani, saj je vzdrževala interakcijo vse do zadnje vrste.

Večer trapa, hiphopa, bass music - predalčkanje je v primeru Princess Nokie povsem brezpredmetno. V dobri uri se je sprehodila po skladbah, ki jih je predstavila na prvencu Metallic Butterfly in njegovem nasledniku albumu 1992. Manifest prostora in časa, v katerem je odrasla, je Newyorčanka zapakirala v skladbe, kot so Kitana, Brujas, Bart Simpson, Excellent ...

Pred fenomenom podtalnega hiphopa in r'n'b-ja, kot so jo označili pri britanskem Guardianu, pa je na oder Katedrale stopila domača gengsta gejša pop band transformerka Kukla Kesherović s svojim projektom КУКЛА (oziroma za jezikovne puriste Kukla). Tokrat je svoj "statement" podkrepila z dvema spremljevalcema na odru, ki sta na hrbtni strani majic nosila napis "insecurity" (slovensko: negotovost). Tudi tokrat v repertoarju niso manjkale skladbe Mitraljez, Palma, Napoleon in Zvezdana. Hkrati pa je zvesta svojemu glasbenemu izrazu, tako da tudi tokrat niso izostali razni učinki na vokalu.

K. K., foto: David Lotrič