Foto: Bum, tresk! Streljanje s sodi - star, a tudi nevaren slovenski običaj

Zakon uporabo karbida dovoljuje

2. april 2018 ob 23:04

Na slovenskem podeželju velikonočne praznike marsikje tradicionalno spremljata tudi pokanje z možnarji in streljanje s karbidom, ki pa je sicer lahko zelo nevarno.

Stari ljudski verski običaj simbolizira Kristusovo vstajenje, pri "streljanju s sodi" pa je za udeležence privlačen predvsem zvočni učinek.

V zaprtem sodu se kalcijev karbid pomeša z vodo, pri čemer nastane plin acetilen. Ko se odprtini na sodu približa plamen, ob vžigu acetilena nastane glasen pok, s soda pa nastala eksplozija odnese pokrov.

Uporaba pirotehničnih izdelkov prve kategorije, ki pokajo, je sicer dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja, vendar pa zakon o varstvu javnega reda in miru dovoljuje uporabo karbida in drugih plinskih zmesi za pokanje med določenimi prazniki, kjer je takšno pokanje že tradicija, pojasnjuje policija.

Razen ponoči - upoštevati je treba, da morata biti med 22. in 6. uro zagotovljena nočni mir in počitek ljudi, dodajajo.

NIJZ: Nevarno početje!

A na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja (NIJZ) se vseeno zavzemajo za opustitev običaja pokanja s karbidom. Med razlogi naštevajo pogoste nesreče s telesnimi poškodbami in trajnimi posledicami, povzročanje škodljivega hrupa, onesnaževanje okolja, še zlasti zraka, vznemirjanje ljudi in živali ter še posebej ogrožanje varnosti otrok.

"S policije in nujne medicinske pomoči vsako leto znova poročajo o nezgodah zaradi streljanja s karbidom med velikonočnimi prazniki. Najpogostejše poškodbe so opečeni prsti, razcefrani, odtrgani udi, poškodbe obraza, oči, okvare sluha ... Največkrat so žrtve otroci in mladostniki, ki lahko utrpijo hude in trajne posledice za vse življenje," so zapisali.

Poleg uporabe karbida posamezniki iz različnih mešanic celo sami izdelujejo eksplozivne snovi za pokanje in streljanje z možnarji, kar je še posebej nevarno, so opozorili. Če je zraven prisotno še uživanje alkohola, pa se neprevidnost in lahkomiselni pogum še povečata, poudarjajo.

Kako so se letos lotili tega običaja v Gorenju pri Zrečah, si lahko ogledate v priloženi fotogaleriji!

