Foto: Caroline Wozniacki uspeh kariere slavila v objemu svojega zaročenca

27-letnica proslavila uspeh kariere

28. januar 2018 ob 19:24

Melbourne

Caroline Wozniacki je svojo prvo zmago na Odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu proslavila v družbi svojega zaročenca Davida Leeja, ki se ji je pridružil v garderobi takoj po njenem dvoboju s Simono Halep.

27-letnica je zgodovinski uspeh dosegla v 43. nastopu. "Nikoli več ne bom dobila vprašanja o tem, kako sem lahko številka ena svetovnega tenisa, ne da bi osvojila kakšen grand slam," je po poročanju ESPN-a dejala Danka, ko je zapuščala igrišče.

Njena najboljša prijateljica Serena Williams ji je takoj po zmagi tvitnila: "Bila sem preveč živčna, da bi gledala, ampak ko sem se zbudila, sem videla, da je @CaroWozniacki nova številka ena in zmagovalka Odprtega prvenstva Avstralije. Tako 'mega'. Tako sem srečna. So to solze? So. V času enega leta. Tako sem ponosna nate, prijateljica. Dobesedno ne morem več zaspati."

Wozniackijeva pa je svoje veselje delila s svojim zaročencem - nekdanjim košarkarjem v Ligi NBA. Lee je skupaj z ekipo Golden State Warriors leta 2015 osvojil šampionski prstan in kmalu za tem končal kariero. Wozniackijeva je lani za valentinovo z javnostjo prek družbenih omrežjih delila, da sta z Leejem par. Le dobrih devet mesecev pozneje sta se zaročila na otoku Bora Bora.

Pred Leejem se je Wozniackijeva sestajala z golfistom Roryjem McIlroyem. Skupaj sta bila med letoma 2011 in 2014. Po treh letih sestajanja pa sta se celo zaročila. Toda na koncu je McIlroy le nekaj dni pred tem, ko bi morala poslati vabila na poroko, po telefonu končal njuno zvezo. Pozneje so se pojavile govorice, da je to storil, ker naj bi Wozniackijeva postala prava "bridezilla" (ena izmed tistih bodočih nevest, ki živijo v prepričanju, da je popolnoma sprejemljivo, da s svojimi bližnjimi in organizatorji med pripravami na veliki dan ravnajo kot z osebnimi služabniki).

"Zaradi vabil na poroko sem spoznal, da še nisem pripravljen na tako velik korak. Caroline želim vso srečo, ki si jo zasluži, in se ji zahvaljujem za lepe dni, ki sva jih preživela skupaj," je takrat dejal McIlroy v uradni izjavi za javnost.

