Foto: Chucka Berryja k zadnjemu počitku položili z vsemi "rokenrolovskimi" častmi

Slovo od mojstra rokenrola, "čigar DNK vsebujeta vsak rif in solo"

10. april 2017 ob 17:19

St. Louis - MMC RTV SLO

Dolge vrste oboževalcev so se prišle še zadnjič poklonit legendarnemu Chucku Berryju, slovo pa je bilo tako, kot se za očeta rokenrola tudi spodobi - slavili so njegovo življenje in bogato kariero.

Berry, ki je 18. marca v starosti 90 let umrl na svojem domu, se je rodil v St. Louisu v ameriški zvezni državi Misuri, kjer so ga svojci in prijatelji v nedeljo tudi pospremili na zadnjo pot.

Še prej pa je bila krsta na ogled postavljena v glasbenem klubu Pageant, kjer je tudi sam pogosto igral, vrsta ljudi pa se je pred vhodom vila že od zgodnjega jutra.

Vedra vijoličasta

"Vedno sem si ga želela videti v živo, ampak to je bila edina priložnost, ki sem jo dobila. Videti pa je odlično," je ob pogledu na glasbeno legendo v odprti krsti, kjer je ob njem počivala tudi kitara, dejala 55-letna Diane Walton iz Montane.

Glasbenik je bil na svoji zadnji poti oblečen v bleščečo vijoličasto srajco in elegantno belo obleko, na glavi pa je nosil značilno kapitanovo kapo.

Nekaj vijoličastega so oblekli tudi družinski člani, številni oboževalci pa so prišli s kitarami in na ulici preigravali Berryjeve uspešnice ali pa so imeli pri sebi nekaj v spomin nanj. Krsto so obkrožali žalni venci, skupina Rolling Stones je svojega poslala v obliki velikanske kitare.

Čustvena posvetila

"Častili ga bomo v rokenrolskem slogu. Ne bomo tiho sedeli tukaj in bili žalostni," je na začetku žalne slovesnosti ukazal duhovnik Alex I. Peterson.

Tam so prebrali sožalna pisma Paula McCartneyja, Little Richarda in nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona, saj je Berry igral na obeh njegovih inavguracijah. "Njegova glasba je nagovarjala upanja in sanje, ki so nam bili vsem skupni. S Hillary sva odrasla ob tem poslušanju," je zapisal.

Nepričakovan nagovor pa je imel Gene Simmons, frontmen skupine Kiss, ki se je prišel zgolj poklonit velikanu, vendar so ga nato prepričali, da tudi spregovori. "Nisem nameraval spregovoriti," je dejal pevec, ki je tudi tokrat nosil svoj zaščitni znak - temna sončna očala. "Ta mi bodo zdajle prišla zelo prav. Ampak za njimi se skrivajo solze," je priznal. Nato je pripovedoval o tem, kako je leta 1958 iz Izraela prišel v ZDA in poslušal Berryja na radiu. "Nisem znal plesati, toda premikal sem se, kot da sem v baptistični cerkvi," se je spominjal.

Paul Shaffer pa je o Berryju dejal, da je "vsakogar, ki igra rokenrol, navdihnil prav on".

T. H., foto: Reuters