Foto: Dan, ko tivolske zelenice zasedejo taborniki

22. taborniški Feštival v parku Tivoli

21. april 2018 ob 14:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

V ljubljanskem Tivoliju so se na sončno soboto razrasli taborniški šotori, pod zelenimi krošnjami pa je zaživela kopica dejavnosti, ki jih je v okviru 22. Feštivala pripravila Mestna zveza tabornikov Ljubljana.

Taborniški Feštival se že tradicionalno odvija na soboto pred svetovnim dnevom Zemlje, saj je bila na ta dan leta 1951 ustanovljena tudi Zveza tabornikov Slovenije. V dnevih okrog 22. aprila se tako vsako leto po vsej Sloveniji zvrsti obilica dogodkov, s katerimi želijo taborniki opozoriti na pomen taborništva za razvoj mladostnikov.

Največji med dogodki ob dnevu slovenskih tabornikov je ravno Feštival, ki je lani privabil več kot 1500 obiskovalcev, letos pa se organizatorji nadejajo še nekoliko večjega obiska. "Dogodek je v glavnem namenjen tabornikom med 6. in 15. letom, vendar se v okviru festivala odvijajo dejavnosti za vse generacije," je za MMC povedala Pina Maja Bulc, ki je tabornica že osem let.

"Dogodek organizira Mestna zveza tabornikov Ljubljana, s posameznimi dejavnostmi pa nam na pomoč priskočijo rodovi iz vseh koncev Slovenije," je razlagala Pina, ko se je mimo sprehodila dolga vrsta tabornikov v modrih uniformah. "To so pa Hrvati," je pojasnila. "Letos je k nam na obisk prišlo več kot sto reških tabornikov." Ob ljubljanskih in reških je bilo sicer v Tivoliju moč videti še tabornike iz Koroške, Maribora, Murske Sobote, Postojne, Sežane in drugih koncev Slovenije.

Delavnice, dejavnosti, predstavitve

Taborniške delavnice in dejavnosti so se razprostirale na travnatih površinah med Jakopičevim sprehajališčem in tivolskim ribnikom, kjer so se obiskovalci lahko preizkusili v veslanju kanuja. Poleg veslanja, ki je vsako leto med bolj obleganimi postajami, so se tabornice in taborniki ter vsi ostali mimoidoči lahko preizkusili v več kot petdesetih različnih dejavnostih – od lokostrelstva, mečevanja, posebnih taborniških iger, mini adrenalinskega parka in joge do različnih delavnic, kot so spoznavanje zelišč, debatni krožek in taborniški glasbeni studio.

Ob vsem tem se je na Feštivalu predstavilo tudi več društev, svoje delo pa so predstavili tudi slovenski policisti in vojaki. "Dejavnosti so sicer prilagojene za nekoliko mlajše otroke, malo starejši taborniki pa sem pridejo predvsem zaradi druženja," je pojasnila Pina. Temu je bila namenjena tudi posebna postaja, kjer so lahko taborniki poklepetali ob osvežilnih pijačah.

"Dejavnosti skušamo narediti čim bolj zanimive in pri tem pokazati, kakšne dejavnosti se odvijajo na taborjenjih," je še povedala Pina. Na vprašanje kaj jo je najbolj pritegnilo k tabornikom, je odgovorila: "Zagotovo družba. Tu se res razvijejo tista prava prijateljstva, ki trajajo celo življenje. Smo praktično družina."

Na koncu nam je Pina pojasnila še, da taborniška sezona sicer "laufa" celo leto, a da Feštival vseeno predstavlja nekakšen simbolni uvod v čas, ko imajo taborniki največ dela: "To je gotovo največja stvar pred poletjem, ko se začne visoka sezona in ko poteka glavnina taborniških dejavnosti."

Nekaj utrinkov s Feštivala si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

Miha Zavrtanik