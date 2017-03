Foto: Dan svetega Patrika, ko se svet ovije v zeleno barvo

Irci praznujejo dan svojega zavetnika

17. marec 2017 ob 21:10

Dublin - MMC RTV SLO

17. marca Irci po vsem svetu praznujejo dan svetega Patrika. Leta 461 je namreč na ta dan umrl zavetnik Irske sveti Patrik, ki je bil krščanski misijonar.

Ob tem dnevu v mestih po vsem svetu prirejajo velike parade - prvo so organizirali v Bostonu leta 1941. Največjo pa vsako leto priredijo v New Yorku, ki jo običajno obiščeta približno dva milijona ljudi, nastopa pa več kot 150.000 udeležencev.

Patrikova vloga zavetnika se je utrdila šele po njegovi smrti, in sicer v osmem stoletju. Na Irskem je dan svetega Patrika še danes državni praznik, velika praznovanja pa prirejajo tudi v Kanadi, ZDA, Veliki Britaniji, Avstraliji in Novi Zelandiji.

Tisti, ki dan svetega Patrika praznujejo iz verskega prepričanja, imajo čez dan velika praznovanja, saj se na ta dan konča post, ki ga praznujejo tudi s hrano in pijačo.

Zakaj zelena barva?

Svet se na ta dan odene v zeleno barvo, saj je sveti Patrik prispodobo svete trojice vedno razlagal z zeleno triperesno deteljico.

Po svetu pa se ta dan zaznamuje tudi s tako imenovanimi pohodi po pivnicah, kjer navdušenci nad dnevom svetega Patrika tudi več dni degustirajo irsko pivo in viski.

Kje praznovati?

Če pa ne veste, kje bi praznovali v Ljubljani, je popotniška stran In Your Pocket na poseben seznam uvrstila pet pivnic v prestolnici, kjer priporočajo praznovanje. Na prvo mesto so postavili Patrick's Irish Pub, sledijo pa še Guinness Pub, Pivnica Union, Sir William's Pub in Cutty Sark.

Več utrinkov si lahko ogledate v spodnji galeriji.

P. B., foto: EPA