Foto: Debbie Harry ena najbolje oblečenih žensk vseh časov

Pevka, igralka ... modna ikona

16. februar 2017 ob 17:54

London - MMC RTV SLO

Deborah Debbie Harry, pevka skupine Blondie, ki navdušuje tako z glasbo kot z modnim slogom, so pri 71 okronali za modno ikono.

Glavna nagrada na podelitvi britanskih modnih nagrad Elle Style Award je pripadla Debbie, eni najbolje oblečenih žensk vseh časov, kot so zapisali v obrazložitvi nagrade.

Debbie se je ob prejetju nagrade zahvalila vplivom panka, ki je definiral njen slog. Dodala je še, da je staranje težko za ženske, še posebej za tiste, ki so na očeh javnosti, razkrila pa je enega izmed receptov dobrega videza: "Morate se počutiti lepo in udobno, morate se počutiti seksi."

Modnega dogodka se je udeležila skupaj s soustanoviteljem skupine Blondie, Chrisom Steinom. Za dogodek je izbrala rdeč kostum Vivienne Westwood.

Blondie trenutno pripravljajo nov, 11. studijski album Pollinator, ki naj bi izšel maja. Debbie je sicer izdala pet samostojnih albumov, nastopala pa je v več kot 60 filmih.

Nagrajenci na Elle Style Awards so sicer še: Emma Watson je ženska leta, Damaris Goddrie je manekenka leta, igralec leta je Riz Ahmed, oblikovalec leta je Erdem Moralioglu, Christine and the Queens imajo album leta, najobetavnejša igralka je Sasha Lane, britanska znamka leta je Burberry ...

D. S., foto: EPA/Reuters