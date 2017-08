Foto: Deskanje po pasje

Štirinožci so se v Kaliforniji spopadli z valovi

6. avgust 2017 ob 12:47

Pacifica - MMC RTV SLO

V Kaliforniji se je odvilo drugo svetovno prvenstvo v deskanju za pse. Neustrašni kosmatinci so privabili številne gledalce in poskrbeli za pravi spektakel.

Kalifornijsko plažo Linda Mar, ki leži južno od San Francisca, so včeraj zasedli psi. Dogodek niti ne bi bil tako nenavaden, če ne bi šlo za pse, ki tekmujejo v deskanju na valovih. Psi in njihovi lastniki so se ob Tihem oceanu namreč zbrali v okviru drugega svetovnega prvenstva v deskanju za pse.

Psi so bili v kategorije razvrščeni glede na njihovo težo, za vse pa je bila obvezna uporaba rešilnih jopičev. Štirinožni tekmovalci so se merili v različnih disciplinah: posamično, v tandemu z lastnikom ali v tandemu s še enim psom. Zvezda dogodka je bila psička Abbie, ki si med psi lasti Guinnessov rekord za najdaljšo doseženo razdaljo v deskanju na valovih.

Poleg deskanja so se psi pomerili tudi v lovljenju frizbija in žoge. V okviru dogodka se je odvila še pasja razstava, obiskovalci pa so se lahko sprehodili tudi med stojnicami z različnimi pripomočki za hišne ljubljenčke.

Po poročanju portala CBS je bil izkupiček dogodka namenjen različnim dobrodelnim organizacijam.

Fotografije z dogodka si lahko ogledate v fotogaleriji.

M. Z.