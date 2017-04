Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Vrt na strehi nakupovalnega središča Ginza Six je bil prizorišče revije ob odprtju nove prodajalne Christian Dior. Foto: Reuters Poleg kreacij s pečatom Chiurijeve so na ekskluzivnem dogodku, katerega gostja je bila tudi fancoska princesa Takamado, predstavili še jesensko kolekcijo iz moške linije Dior Homme, ki si jo je ogledal tudi nekdanji japonski nogometaš Hidetoshi Nakata (na fotografiji s Sidneyjem Toledanom). Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Dior zapeljuje japonske ljubitelje luksuza

Ekskluzivni dogodek v središču Ginza Six

20. april 2017 ob 10:40

Tokio - MMC RTV SLO

Slovita francoska modna hiša Christian Dior je novo tokijsko prodajalno odprla z modno revijo na strešnem vrtu luksuznega nakupovalnega središča v Ginzi.

Kreativna direktorica Maria Grazia Chiuri je navdih za kolekcijo visoke mode za prihajajočo sezono črpala iz češnjevih cvetov in kultne obleke Christiana Diorja, naslovljene Japonski vrt, iz leta 1953, s čimer je podčrtala tradicionalno povezavo francoske modne institucije z Japonsko, izjemno pomemben trg te prestižne znamke.

Dior Ginza so ob potokih šampanjca odprli v času, ko obiskovalci na Japonskem trošijo rekordne zneske, se je pa rast malce upočasnila zaradi upada nakupov strank iz Kitajske. Sidney Toledano, poslovni direktor visoke mode pri Diorju, je za Reuters povedal, da ga to dejstvo ne skrbi pretirano, saj gre turizem skozi različne faze, sam je v dveh desetletjih na čelu prestižne modne hiše izkusil že kar nekaj sprememb.

Kot pravi Toledano, se želijo na Japonskem usmeriti k domačim, torej japonskim kupcem, ki so že dolgo "super stranke za luksuzne dobrine in visoko modo", njihov posel pa da ne temelji na turistih, ampak se želijo v vsaki državi usmeriti v lokalno.

Diorjev novi butik zajema kar pet nadstropij v središču Ginza Six, največjem nakupovalnem centru v priljubljeni tokijski meki potrošništva Ginzi, v centru je kar 241 trgovin, tam petičneži lahko obiščejo tudi Celine, Saint Laurent in Valentino.

Ciljna "tarča" Ginze Six so turisti, japonska vlada si želi do leta 2020, ko bodo v Tokiu olimpijske igre, število obiskovalcev iz tujine kar podvojiti: na zajetnih 30 milijonov. Japonski trg luksuznih dobrin velja za drugega največjega po ZDA in je vreden kar 22 milijard evrov, 30 odstotkov od tega zneska v blagajne prinesejo turisti.

A. K., foto: EPA, Reuters