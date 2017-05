Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dior je kolekcijo predstavil v naravnem rezervatu Santa Monica Mountains v Los Angelesu. Foto: Reuters Rihanna je ena izmed Diorjevih rednih strank. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Dior zvezdnike namesto na rdečo preprogo zvabil v naravni rezervat

"Divji" Dior

12. maj 2017 ob 17:00

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zvezdniki so se morali za najnovejšo kolekcijo modne hiše Dior zapeljati v naravni rezervat Santa Monica v Los Angelesu.

Francoska modna hiša je cruise kolekcijo Dior Sauvage (Divji Dior), za katero je oblikovalka Maria Grazia Chiuri našla navdih v divjem zahodu, preselila v naravo. Oblikovalka je želela predstaviti drugo plat Los Angelesa, ne le tisto, ki je vsem najbolj znana - hollywoodsko, polno zvezdništva in rdečih preprog.

"Naravni elementi, odprt prostor ... pri Diorju pravimo, da je Kalifornija nov paradiž," je povedala Chiurijeva. Italijanka je dodala, da je želela s kolekcijo nagovoriti novo generacijo Diorjevih žensk, ki bodo lahko izbrani kos kombinirale na različne načine.

Manekenke so se sprehodile med šotori, nosile so plisirana krila, hlače s širokimi hlačnicami, ogrinjala z resastimi detajli, škornje s čipko, kavbojske klobuke ...

Prevladovali so zemeljski odtenki, naravni pa so tudi materiali - volna, bombaž, lan ...

Ženstvena kolekcija je bila všeč tudi zvezdnicam, kot so Rihanna, Charlize Theron, Freida Pinto, Kelly Rowland in Brie Larson. Rihanna je za Reuters povedala, da ji je v čast nositi Diorjeva oblačila: "Ta dopuščajo, da izraziš ženstvenost na najboljši način." Južnoafriška igralka Charlize Theron pa je bila navdušena nad umestitvijo modne revije: "Bilo je magično, spomnilo me je na dom."

